Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма – лидер по сэйвам в топ-5 лигах за 2017 год

Джанлуиджи Доннарумма лидирует по числу сэйвов в 2017 году.

18-летний вратарь отразил 99 ударов в створ и опережает по этому показателю всех вратарей топ-5 лиг.

В сезоне-2017/18 Доннарумма пропустил 13 мячей в 12 матчах, отыграв на ноль 5 встреч.

Летом голкипер продлил контракт с «Миланом» до 2021 года.

Transfermarkt оценивает Джиджи в 25 млн евро.

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