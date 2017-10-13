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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма – лидер по сэйвам в топ-5 лигах за 2017 год
Итальянец подтверждает высокий уровень.
Джанлуиджи Доннарумма лидирует по числу сэйвов в 2017 году.
18-летний вратарь отразил 99 ударов в створ и опережает по этому показателю всех вратарей топ-5 лиг.
- В сезоне-2017/18 Доннарумма пропустил 13 мячей в 12 матчах, отыграв на ноль 5 встреч.
- Летом голкипер продлил контракт с «Миланом» до 2021 года.
- Transfermarkt оценивает Джиджи в 25 млн евро.
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