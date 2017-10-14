Getty Images

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла: «Надеюсь, стану как Лучано Спаллетти, только с волосами»

Монтелла: «Надеюсь, стану как Спаллетти, только с волосами»
Eurosport

5 мин. назад

Коуч «россонери» очень уважает тренера «Интера».

Монтелла поделился мнением о коллеге в преддверии миланского дерби.

«Спаллетти – отличный тактик, он взял на себя команду с игроками, которые решили исправиться за ранние неудачи.

Я наблюдал за работой Спаллетти, его ростом на протяжении многих лет. Могу только надеяться вырасти и стать таким, как он. Но я бы предпочел сохранить мои волосы.

Было бы несправедливо утверждать, что «Интеру» до сих пор везло. Они заслужили свои очки», – цитирует Монтеллу Football Italia.

  • Матч между «Интером» и «Миланом» пройдет в воскресенье, 15 октября.
  • «Интер» занимает третье место в таблице Серии А с 19 очками. «Милан» идет седьмым с 12 баллами.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Детройт» организовал в Лас-Вегасе место преступления

03:40
Популярные видео
Битвы роботов. Что «Манчестер Юнайтед» Моуринью сделает с «Ливерпулем»
12 581 просмотров19 ч
Бразильцы уверенно хлопнули сборную Нигера, у которой было лишь 2 полумомента
3 799 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться