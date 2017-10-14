Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла: «Надеюсь, стану как Лучано Спаллетти, только с волосами»

Монтелла поделился мнением о коллеге в преддверии миланского дерби.

«Спаллетти – отличный тактик, он взял на себя команду с игроками, которые решили исправиться за ранние неудачи.

Я наблюдал за работой Спаллетти, его ростом на протяжении многих лет. Могу только надеяться вырасти и стать таким, как он. Но я бы предпочел сохранить мои волосы.

Было бы несправедливо утверждать, что «Интеру» до сих пор везло. Они заслужили свои очки», – цитирует Монтеллу Football Italia.

Матч между «Интером» и «Миланом» пройдет в воскресенье, 15 октября.

«Интер» занимает третье место в таблице Серии А с 19 очками. «Милан» идет седьмым с 12 баллами.

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