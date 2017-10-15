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«Наполи» – единственная европейская команда, не потерявшая очков в сезоне-2017/18
«Барселона» тоже могла, но «Атлетико» был против.
«Наполи» остался единственным клубом на просторах Европы, выигравшим все матчи чемпионата в сезоне-2017/18.
В восьмом туре Серии А неаполитанцы поразили «Рому» (1:0) и набрали 24 очка. Соседствовать с «партенопеи» могла «Барселона», но она сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) и потеряла первые очки в национальном турнире.
- Единственным клубом, который не проиграл «Наполи» в сезоне-2017/18, оказался «Шахтер».
- На групповом этапе ЛЧ горняки обыграли итальянский клуб со счетом 2:1.
- В девятом туре Серии А «Наполи» сыграет с «Интером».
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