«Наполи» – единственная европейская команда, не потерявшая очков в сезоне-2017/18

«Наполи» остался единственным клубом на просторах Европы, выигравшим все матчи чемпионата в сезоне-2017/18.

В восьмом туре Серии А неаполитанцы поразили «Рому» (1:0) и набрали 24 очка. Соседствовать с «партенопеи» могла «Барселона», но она сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) и потеряла первые очки в национальном турнире.

Единственным клубом, который не проиграл «Наполи» в сезоне-2017/18, оказался «Шахтер».

На групповом этапе ЛЧ горняки обыграли итальянский клуб со счетом 2:1.

В девятом туре Серии А «Наполи» сыграет с «Интером».

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