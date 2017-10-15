«Интер» – «Милан»: перед матчем чемпионата Италии

Перед игрой тренеры обеих команд рассыпались в комплиментах друг другу, отметив, что разрыв между ними в таблице не отображает истинного расклада сил. Кроме Спаллетти и Монтеллы, хвалить «Интер» и «Милан» пока некому. В итальянских медиа сильно критикуют обе миланские команды. «Россонери», подписавшие летом 11 новичков, пока несыгранны, а «Интер», хоть и стабильно набирает очки, невнятно выглядит на поле. Но в дерби команды должны выложиться на все сто.

«Милан» перед игрой понес серьезную потерю: Никола Калинич вернулся из сборной Хорватии с мышечной травмой. С «Интером» также не сыграют Андреа Конти, Лука Антонелли и дисквалифицированный Хакан Чалханоглу.

У «Интера» в лазарете находится только Марцело Брозович, которого в дерби заменит Жоау Мариу или Эдер. Еще одним вариантом для Спаллетти является выдвижение Борхи Валеро ближе к атаке.

Кто что сказал

Винченцо Монтелла, главный тренер «Милана»: «Я не верю, что разрыв между «Интером» и «Миланом» в 7 очков действительно реален, если основываться на уровне футбола, а также дальнейших перспективах команд в сезоне.

Мы должны показать на поле, что не стоит оценивать силу наших команд по турнирной таблице. «Интер» – хорошо организованная команда с опытными и скоростными игроками в составе. Нам нужно лишить их свободного пространства, закрыть зоны, через которые они атакуют» (Аcmilanfan.ru).

Лучано Спаллетти, главный тренер «Интера»: «Я очень уважаю Монтеллу, его стиль работы и подход к жизни. Мы с ним хорошие друзья, бывшие товарищи по команде, он был моим игроком, теперь мы коллеги. Я согласен с ним, что разница в 7 очков между «Интером» и «Миланом» не совсем точно отображает расклад сил, но это не наша вина» (Football Italia).

Лукас Билья, полузащитник «Милана»: «Если забью «Интеру», пойду пешком от дома до храма Virgen de Lujan. Это примерно 50 километров. Один раз точно, но надеюсь, что придется идти дважды» (Аcmilanfan.ru).

Цифры говорят

Две последних очных встречи «Интера» и «Милана» завершились со счетом 2:2. Три ничьи подряд в миланском дерби последний раз случались в 1937 году.

«Черно-синие» потерпели только одно поражение в последних 12 домашних играх с «Миланом». При этом на счету «нерадзурри» 8 побед.

«Интер» впервые с сезона-2002/03 достиг отметки в 19 очков в семи стартовых турах.

«Нерадзурри» забивали в 30 из 31 последнего домашнего матча, одержав 21 победу и проиграв шесть раз.

8 из 14 мячей в Серии А «Интер» забил в последние 15 минут матчей. «Милан» в этот же период не отличился ни разу.

Форвард «нерадзурри» Мауро Икарди в этом сезоне Серии А точнее всех бьет по воротам. 81% ударов нападающего приходятся в створ, 38% завершаются голом.

Люди в черном

Обслуживать встречу доверено бригаде арбитров во главе с Паоло Тальявенто. 45-летний рефери отсудил три встречи Серии А в новом сезоне, включая игру «Интера» с «Фиорентиной» (3:0), и показал в них 10 желтых и одну красную карточки. Боковыми судьями назначены Риккардо ди Фиоре и Джанлука Вуото.

Котировки букмекеров

Победа «Интера»: 2,20

Ничья: 3,45

Победа «Милана»: 3,40

Ориентировочные составы

«Интер»

«Милан»

Онлайн-трансляция матча на Eurosport.ru начнется в 21:45 (мск).

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube