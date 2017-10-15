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«Интер» – «Милан»: перед матчем чемпионата Италии
Самое китайское дерби Европы.
Перед игрой тренеры обеих команд рассыпались в комплиментах друг другу, отметив, что разрыв между ними в таблице не отображает истинного расклада сил. Кроме Спаллетти и Монтеллы, хвалить «Интер» и «Милан» пока некому. В итальянских медиа сильно критикуют обе миланские команды. «Россонери», подписавшие летом 11 новичков, пока несыгранны, а «Интер», хоть и стабильно набирает очки, невнятно выглядит на поле. Но в дерби команды должны выложиться на все сто.
«Милан» перед игрой понес серьезную потерю: Никола Калинич вернулся из сборной Хорватии с мышечной травмой. С «Интером» также не сыграют Андреа Конти, Лука Антонелли и дисквалифицированный Хакан Чалханоглу.
У «Интера» в лазарете находится только Марцело Брозович, которого в дерби заменит Жоау Мариу или Эдер. Еще одним вариантом для Спаллетти является выдвижение Борхи Валеро ближе к атаке.
Кто что сказал
Винченцо Монтелла, главный тренер «Милана»: «Я не верю, что разрыв между «Интером» и «Миланом» в 7 очков действительно реален, если основываться на уровне футбола, а также дальнейших перспективах команд в сезоне.
Мы должны показать на поле, что не стоит оценивать силу наших команд по турнирной таблице. «Интер» – хорошо организованная команда с опытными и скоростными игроками в составе. Нам нужно лишить их свободного пространства, закрыть зоны, через которые они атакуют» (Аcmilanfan.ru).
Лучано Спаллетти, главный тренер «Интера»: «Я очень уважаю Монтеллу, его стиль работы и подход к жизни. Мы с ним хорошие друзья, бывшие товарищи по команде, он был моим игроком, теперь мы коллеги. Я согласен с ним, что разница в 7 очков между «Интером» и «Миланом» не совсем точно отображает расклад сил, но это не наша вина» (Football Italia).
Лукас Билья, полузащитник «Милана»: «Если забью «Интеру», пойду пешком от дома до храма Virgen de Lujan. Это примерно 50 километров. Один раз точно, но надеюсь, что придется идти дважды» (Аcmilanfan.ru).
Цифры говорят
- Две последних очных встречи «Интера» и «Милана» завершились со счетом 2:2. Три ничьи подряд в миланском дерби последний раз случались в 1937 году.
- «Черно-синие» потерпели только одно поражение в последних 12 домашних играх с «Миланом». При этом на счету «нерадзурри» 8 побед.
- «Интер» впервые с сезона-2002/03 достиг отметки в 19 очков в семи стартовых турах.
- «Нерадзурри» забивали в 30 из 31 последнего домашнего матча, одержав 21 победу и проиграв шесть раз.
- 8 из 14 мячей в Серии А «Интер» забил в последние 15 минут матчей. «Милан» в этот же период не отличился ни разу.
- Форвард «нерадзурри» Мауро Икарди в этом сезоне Серии А точнее всех бьет по воротам. 81% ударов нападающего приходятся в створ, 38% завершаются голом.
Люди в черном
Обслуживать встречу доверено бригаде арбитров во главе с Паоло Тальявенто. 45-летний рефери отсудил три встречи Серии А в новом сезоне, включая игру «Интера» с «Фиорентиной» (3:0), и показал в них 10 желтых и одну красную карточки. Боковыми судьями назначены Риккардо ди Фиоре и Джанлука Вуото.
Котировки букмекеров
Победа «Интера»: 2,20
Ничья: 3,45
Победа «Милана»: 3,40
Ориентировочные составы
«Интер»
«Милан»
- Онлайн-трансляция матча на Eurosport.ru начнется в 21:45 (мск).