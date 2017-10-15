Икарди забил 3 мяча и вырвал победу у «Милана»

Мауро Икарди стал главным героем центрального матча восьмого тура чемпионата Италии – миланского дерби.

Сначала аргентинец вывел «Интер» вперед на 28-й минуте. «Россонери» отыгрались лишь во втором тайме: на 56-й минуте Сусо нанес идеальный удар в дальний угол и сравнял счет. Спустя 6 минут Икарди с передачи Перишича оформил дубль.

«Милан» сравнял счет во второй раз: Джакомо Бонавентура проткнул Самира Хандановича за 10 минут до конца. На 90-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Милана» после нарушения Рикардо Родригеса – Мауро Икарди подошел к мячу, оформил хет-трик и установил окончательный счет в матче – 3:2.

«Интер» набрал 22 очка и на 2 балла отстает от лидирующего «Наполи».

Неаполитанский клуб – единственная команда Европы, которая не потеряла ни одного очка к 15 октября.

«Милан» с 12 баллами – 10-й.

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