Кардиограмма. 6 абзацев о сердце Милана

Серию А смотрят исключительно нездоровые люди. У них явно какое-то отклонение, схожее с фанатизмом ученых или творческих личностей: патологическое помешательство на чем-то, что пожиратели попсы никак не могут переварить. «Ювентус» вылетел, а потом вернулся и принимает участие в формальном соревновании, по окончании которого им торжественно вручают очередную чашку. «Интер» и «Милан» сгнили в кризисе и перестали быть топ-клубами, хоть тифози клуба и отрицают это, плюясь в разные стороны. «Рома» и «Наполи» из года в год строили амбиции, но всерьез их не воспринимал никто: выход в плей-офф Лиги чемпионов – потолок.

Все изменилось в сезоне-2017/18. Маурицио Сарри достроил «Наполи»: теперь это единственный клуб в Европе, который ни разу не проиграл к середине октября. «Рома» по потерянным отстает от «Юве» лишь на балл, «Лацио» не отстает ни на шаг от «бьянконери». Но главное – инвесторы «Интера» и «Милана» наконец-то провели осмысленную трансферную кампанию и докрутили до конца ростер каждой из миланских команд.

Для того, чтобы миланский клуб – «Интер», например – снова стали воспринимать как топ-команду, нужно, чтобы он боролся за чемпионство, чтобы заполнялся «Джузеппе Меацца», чтобы в составе были селебрити. И хотя бы одна суперзвезда, вокруг которой можно было строить бренд заново. В «Интере» не было такого игрока со времен Златана, но теперь он снова появился. Это Мауро Икарди.

Он дважды в соло уничтожил «Милан», а на 90-й минуте «россонери» уничтожили себя сам. Мауро лишь занес мачете и казнил соперника, который добровольно положил голову на плаху. Но в первых двух мячах он пробил в касание и сделал это гениально. А перед этим он избавился от сопровождающих – все лишь гадали, как так получилось, что такой игрок, как Икарди, оказался вдруг один в штрафной, да не раз и не два за матч.

И Икарди сделал это не в никому не сдавшемся матче против «Пескары» или «Кротоне» – он разобрался с «Миланом» в главном матче сезона. Он затащил. И игра Мауро притянет миллионы глаз в следующий раз, когда его божественные скиллы понадобятся «Интеру». Он – сердце Милана и дает Серии А импульс своей игрой. То, что еще пару лет было нестерпимой серостью, сегодня режет глаза от контраста и многообразия палитры. 3:2 в центральном матче тура, пенальти на 90-й минуте, хет-трик Икарди. Чемпионат Италии больше не тусклый. Спасибо, Мауро.

Лионеля Месси часто сравнивают с богом. Мауро матч за матчем намекает: в Аргентине политеизм. Когда Лео уйдет, именно он перепишет священное писание.

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