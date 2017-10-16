Getty Images
Миланское дерби стало самым кассовым в истории итальянского футбола
«Интер» и «Милан» заработали 4,8 миллиона евро.
В матче восьмого тура Серии А «Интер» благодаря хет-трику Мауро Икарди одолел «Милан» – 3:2.
Дерби собрало наибольшую прибыль от билетов – 4,8 млн евро. Предыдущий рекорд Италии принадлежит «Интеру» и «Ювентусу», которые в 2015-м собрали благодаря фанатам 3,7 млн евро.
- «Интер» набрал 22 очка и на 2 балла отстает от лидирующего «Наполи».
- Неаполитанский клуб – единственная команда Европы, которая не потеряла ни одного очка к 15 октября.
- «Милан» с 12 баллами – 10-й.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте