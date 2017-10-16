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Миланское дерби стало самым кассовым в истории итальянского футбола

Миланское дерби стало самым кассовым в истории итальянского футбола
Eurosport

1 час назад

«Интер» и «Милан» заработали 4,8 миллиона евро.

В матче восьмого тура Серии А «Интер» благодаря хет-трику Мауро Икарди одолел «Милан» – 3:2.

Дерби собрало наибольшую прибыль от билетов – 4,8 млн евро. Предыдущий рекорд Италии принадлежит «Интеру» и «Ювентусу», которые в 2015-м собрали благодаря фанатам 3,7 млн евро.

  • «Интер» набрал 22 очка и на 2 балла отстает от лидирующего «Наполи».
  • Неаполитанский клуб – единственная команда Европы, которая не потеряла ни одного очка к 15 октября.
  • «Милан» с 12 баллами – 10-й.

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