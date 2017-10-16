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Мауро Икарди отпраздновал хет-трик в ворота «Милана» в стиле Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Икарди отпраздновал хет-трик в ворота «Милана» в стиле Месси и Роналду
Eurosport

1 час назадОбновлено 35 мин. назад

Капитан «Интера» выбрал себе неплохую компанию.

Икарди стал главным героем миланского дерби. Аргентинец дважды выводил «нерадзурри» вперед, но «Милан» отыгрывался.

На 90-й минуте «Интер» заработал пенальти, и Мауро поставил точку в игре, оформив хет-трик. Празднуя гол, он снял с себя майку и продемонстрировал трибунам.

Именно так соотечественник Икарди, форвард «Барселоны» Лионель Месси отпраздновал победный гол в ворота «Реала» в весеннем Эль Класико, а в августе Криштиану Роналду ответил аргентинцу, отличившись в Суперкубке Испании.

  • Икарди забил 9 голов в 8 турах. В таблице бомбардиров капитан «Интера» уступает только Чиро Иммобиле (11) и Пауло Дибале (10).
  • «Интер» с 22 очками идет вторым вслед за «Наполи» (24).
  • 21 октября лидеры Серии А сойдутся в Неаполе.

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