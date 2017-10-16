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Мауро Икарди отпраздновал хет-трик в ворота «Милана» в стиле Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Капитан «Интера» выбрал себе неплохую компанию.
Икарди стал главным героем миланского дерби. Аргентинец дважды выводил «нерадзурри» вперед, но «Милан» отыгрывался.
На 90-й минуте «Интер» заработал пенальти, и Мауро поставил точку в игре, оформив хет-трик. Празднуя гол, он снял с себя майку и продемонстрировал трибунам.
Именно так соотечественник Икарди, форвард «Барселоны» Лионель Месси отпраздновал победный гол в ворота «Реала» в весеннем Эль Класико, а в августе Криштиану Роналду ответил аргентинцу, отличившись в Суперкубке Испании.
- Икарди забил 9 голов в 8 турах. В таблице бомбардиров капитан «Интера» уступает только Чиро Иммобиле (11) и Пауло Дибале (10).
- «Интер» с 22 очками идет вторым вслед за «Наполи» (24).
- 21 октября лидеры Серии А сойдутся в Неаполе.
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