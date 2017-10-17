Itasportpress: Карло Анчелотти не хочет в «Милан» и надеется возглавить «Ювентус»

После увольнения из «Баварии» Карло Анчелотти активно сватали в «Милан», во главе которого он добился наибольших успехов, но сам 58-летний специалист не желает возвращаться на «Сан-Сиро».

Анчелотти дожидается конца сезона-2017/18 в надежде возглавить «Ювентус». Карло считает, что работа в Турине поможет ему избавиться от реноме вечно второго, передает Itasportpress.

Нынешний тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри, скорее всего, уйдет летом, если не приведет команду к победе в Лиге чемпионов.

Анчелотти тренировал «Ювентус» в 1999-2001 годах, но не выиграл ни одного титула.

Следом Карло возглавил «Милан», проработал с ним 8 лет, выиграл скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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