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Игрок Серии D якобы помочился в сторону фанатов и был дисквалифицирован на 5 матчей
По версии клуба, лайнсмен наврал.
Клуб итальянской Серии D «Туррис» проведет ближайшие пять матчей без Джованни Либерти. 21-летний полузащитник был дисквалифицирован за крайне эксцентричный поступок.
В матче седьмого тура против «Сарнесе» (3:3) Либерти, по версии дисциплинарного комитета, помочился в сторону болельщиков соперника, совершив гениталиями вульгарный поступок.
Футболист уже объявил о намерении подать апелляцию, а президент «Турриса» Антонио Колантонио выпустил гневное заявление:
«К сожалению, мы в очередной раз оказались перед лицом несправедливости. Наш футболист Либерти абсолютно ничем не нарушил правила.
Возле разминочной зоны был фонтан, и игрок, готовый выйти на поле, выпил воды и заправил футболку в трусы согласно правилам.
Единственным основанием для дисквалификации стало свидетельство лайнсмена, находившего на другой половине поля. Гостевой клуб подтвердил, что Либерти ничего подобного не делал», – цитирует заявление Колантонио Football Italia.
- «Туррис» занимает 15-е место в Серии D.