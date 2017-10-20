Истоки Рейны. Почему победа в Серии А больше всего нужна вратарю «Наполи»

Когда Антуан Гризманн еще не родился, а Диего Симеоне только начинал осознанно выстраивать предложения, мадридский «Атлетико» занимался любимым делом – драматично сливал финал главного клубного турнира. Луис Арагонес вывел «индейцев» вперед во втором экстра-тайме и оставил «Баварии» всего шесть минут на спасение. Ближе к финальному свистку голкипер мадридского клуба даже снял перчатки, чтобы подарить их фотографу Marca, но за 20 секунд до конца игры не вытащил удар с 25 метров. Вратаря звали Мигель Рейна.

«Мы хорошо играли и заслуживали победы, но единственный гол, который я пропустил на турнире, лишил нас титула», – вспоминал Мигель перед финалом ЛЧ-2016. В 1974-м судьбу кубка не решали в серии пенальти, поэтому матч переиграли через два дня. Ули Хёнесс и Герд Мюллер закатили по два гола, закрыли вопрос о чемпионе и запустили проклятье: «Атлетико» еще дважды не сдюжил в финале, а сын Мигеля до сих пор страдает от фамильной кармы.

Рейна-младший превзошел отца по титулам, хоть и проводит карьеру в папином стиле: ген невезения Хосе перенял. Пепе отыграл кучу мощных сезонов, но не получил такого же признания, как топовые вратари его поколения. В сборной Испании годами держалась бронь на имя Касильяса, а на клубном уровне лайки забирали Буффон, Чех и другие культовые персонажи.

На всех этапах карьеры Хосе прослеживается непруха. Рейна прошел академию «Барселоны» вместе с Вальдесом и считался талантливее сверстника: пока Витя играл за дубль, Пепе защищал ворота главной команды (49 матчей за два сезона). В 2002-м в Каталонию подъехал более опытный Энке – 20-летний Рейна ушел в «Вильярреал», потому что был слишком в порядке, чтобы сидеть на скамейке.

Немецкий вратарь в Испании не заиграл, а воспитанник Вальдес, над которым часто угорали собственные болельщики, захватил самый успешный период клуба – шесть чемпионств Испании, два Копа дель Рей и три кубка Лиги чемпионов. Дождливыми вечерами Рейна покусывает локти, потому что знает: все эти трофеи могли принадлежать ему.

Молодой кипер много и красиво тащил в «Вильярреале», чуть не дотянул команду до финала Кубка УЕФА-2004, а в следующем году вывел «субмарину» в ЛЧ. После подвигов Рейна получил предложение от действующих победителей турнира и отчалил в Англию – Хосе резонно считал, что с «Ливерпулем» больше шансов на титулы.

Испанец вытеснил из основы короля стамбульского финала Ежи Дудека, но в первом же сезоне опять наблюдал за успехами бывших одноклубников. Мерсисайдцы выбыли из Лиги чемпионов на первой стадии плей-офф, а «Вильярреал» добрался до полуфинала. С «Ливерпулем» Хосе выиграл несколько кубков в Англии, но самую важную победу не одержал: в 2007-м «Милан» взял реванш за 2005-й. Судьба отрывалась на карьере испанца, как могла.

Главные строчки в биографию Рейна записал со сборной Испании. У Пепе есть золотые медали чемпионатов мира и Европы, но к ним он никакого отношения не имеет, потому что наблюдал за событиями со скамейки. Победил в национальном чемпионате только с «Баварией» – и тоже за спиной более крутого мужика. К репутации невезучего парня добавился статус неудачника. Ну а как еще назвать талантливейшего человека, который остается не при делах? Типичная история: та крутая тачка возле дома твоя, но купили ее родители. Вот и живи с этим.

В 35 лет у Рейны появилась реальная возможность собственноручно завоевать значимый трофей. «Наполи» рвет всех в чемпионате (24 очка в восьми матчах), а Исинье, Гамшик и Мертенс раскидывают соперников так, что взглянув на их комбинации, Иньеста и Хави пустят слезу от ностальгии. Хосе тоже держит уровень: половину встреч закончил всухую и пропускает всего 0,63 гола за матч – лучший показатель в Серии А.

Летом у Пепе и руководства «Наполи» возникли разногласия по условиям нового контракта, и вратарь чуть не перешел в «ПСЖ». Прощаясь в конце августа с болельщиками, Хосе не сдержал слез и передумал. Футболист забил на непродленное соглашение (заканчивается в июне) и стал частью «пакта о Скудетто» – лидеры «Наполи» договорились не покидать клуб, чтобы в этом сезоне, наконец, выиграть чемпионат Италии. Мужчины наладили игровые связи до такой степени, что никакие Игуаины и Кавани больше не нужны.

«Команда и весь город мечтают выиграть Серию А. Чтобы это произошло, Пепе отдаст всего себя», – уверяет Рейна-старший. Хосе не останется в памяти великим, но заслуживает признания. Футбол задолжал Рейне полноценный трофей и обязан восстановить справедливость в этом сезоне, пока ветеран не отправился в другой клуб подменять героев помоложе.

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