Eurosport
Вратарь «Юве» Джанлуиджи Буффон поблагодарил трибуну фанатов «Лацио», которые скандировали его имя
Кипера туринцев любят болельщики всех команд.
В сеть попало видео мощного поступка голкипера, который остался на поле после окончания матча Серии А, чтобы поприветствовать болельщиков «Лацио», приехавших в Турин.
Фаны «Лацио» ответили на жест Буффона скандированием «Джиджи, Джиджи».
- «Ювентус» проиграл «Лацио» со счетом 1:2.
- Туринцы потерпели первое домашнее поражение во всех турнирах с августа 2015 года.
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