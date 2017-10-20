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Вратарь «Юве» Джанлуиджи Буффон поблагодарил трибуну фанатов «Лацио», которые скандировали его имя

Буффон поблагодарил трибуну фанатов «Лацио», которые скандировали его имя
Eurosport

12 мин. назад

Кипера туринцев любят болельщики всех команд.

В сеть попало видео мощного поступка голкипера, который остался на поле после окончания матча Серии А, чтобы поприветствовать болельщиков «Лацио», приехавших в Турин.

Фаны «Лацио» ответили на жест Буффона скандированием «Джиджи, Джиджи».

  • «Ювентус» проиграл «Лацио» со счетом 1:2.
  • Туринцы потерпели первое домашнее поражение во всех турнирах с августа 2015 года.

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