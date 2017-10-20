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Лучано Спаллетти: «Если бы Сарри продолжил работу в банке, то сейчас был бы министром экономики»
Главный тренер «Интера» высоко оценил коуча «Наполи» – следующего соперника «нерадзурри».
Лучано поделился мнением о предстоящем гостевом для его команды матче девятого тура Серии А.
«Наполи» – потрясающая команда, и нам необходимо бросить ей вызов, быть лучше. Тяжело сдерживать их, когда они владеют мячом. Временами они играют идеально.
Если бы он [Сарри] продолжил работу в банке, то сейчас был бы министром экономики», – заявил Спаллетти.
- «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, опережая «Интер» на 2 очка.
- Неаполитанцы – единственный клуб Европы, который выиграл все матчи национального чемпионата.
- Лучано Спаллетти возглавляет «Интер» с лета 2017 года.
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