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Лучано Спаллетти: «Если бы Сарри продолжил работу в банке, то сейчас был бы министром экономики»

Спаллетти: «Если бы Сарри продолжил работу в банке, то сейчас был бы министром экономики»
Eurosport

33 мин. назадИзменено 13 мин. назад

Главный тренер «Интера» высоко оценил коуча «Наполи» – следующего соперника «нерадзурри».

Лучано поделился мнением о предстоящем гостевом для его команды матче девятого тура Серии А.

«Наполи» – потрясающая команда, и нам необходимо бросить ей вызов, быть лучше. Тяжело сдерживать их, когда они владеют мячом. Временами они играют идеально.

Если бы он [Сарри] продолжил работу в банке, то сейчас был бы министром экономики», – заявил Спаллетти.

Твит

  • «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, опережая «Интер» на 2 очка.
  • Неаполитанцы – единственный клуб Европы, который выиграл все матчи национального чемпионата.
  • Лучано Спаллетти возглавляет «Интер» с лета 2017 года.

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