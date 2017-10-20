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Экс-форвард «Палермо» Фабрицио Микколи получил 3,5 года тюрьмы за вымогательство

Экс-форвард «Палермо» Микколи получил 3,5 года тюрьмы за вымогательство
Eurosport

7 мин. назадИзменено 4 мин. назад

Итальянец зря терся с мафией.

Бывший нападающий «Палермо» проведет за решеткой 3,5 года. Микколи признали виновным в вымогательстве.

По информации A Bola, в 2010 году Фабрицио обратился к сыну босса мафии района с просьбой выбить долг у одного из неплательщиков, который не отдавал ему 20 тысяч евро. Позднее мафия жестоким путем вернула деньги Микколи, но именно его власти обвинили в вымогательстве.

  • Микколи завершил карьеру в 2015 году.
  • Футболист выступал за многочисленные итальянские клубы, среди которых «Ювентус», «Фиорентина» и «Палермо».
  • На счету Фабрицио 10 матчей и 2 гола за сборную Италии.

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