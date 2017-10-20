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Экс-форвард «Палермо» Фабрицио Микколи получил 3,5 года тюрьмы за вымогательство
Итальянец зря терся с мафией.
Бывший нападающий «Палермо» проведет за решеткой 3,5 года. Микколи признали виновным в вымогательстве.
По информации A Bola, в 2010 году Фабрицио обратился к сыну босса мафии района с просьбой выбить долг у одного из неплательщиков, который не отдавал ему 20 тысяч евро. Позднее мафия жестоким путем вернула деньги Микколи, но именно его власти обвинили в вымогательстве.
- Микколи завершил карьеру в 2015 году.
- Футболист выступал за многочисленные итальянские клубы, среди которых «Ювентус», «Фиорентина» и «Палермо».
- На счету Фабрицио 10 матчей и 2 гола за сборную Италии.
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