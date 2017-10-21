«В Европе никто не играет лучше, чем они». Почему «Наполи» выиграет Серию А

Русские тренеры брезгуют стажировками за границей, из-за чего РФПЛ остается пугающе бедной на тактические идеи. Рашид Рахимов – исключение из правил: прошлым летом коуч отправился в тур по Европе. На карту тренер нанес два направления – Зинсхайм и Неаполь. В первом случае Рашид намекнул на отсутствие эго (в «Хоффенхайме» работает самый молодой спец в мире), после поездки к Маурицио Сарри лишь восхищался.

«У него своя футбольная философия – быстрый атакующий футбол, давление, прессинг. Я люблю такую игру, она – результат регулярных повторений, выполняемых в процессе тренировок, что создает автоматизм в действиях. На мой взгляд, даже футбол Гвардиолы оставляет больше места для индивидуального мастерства, а у Сарри тактика доминирует во всех аспектах», – расшифровал Рахимов.

На третий сезон автоматизм Сарри вышел на нереальный уровень. По сравнению с дебютным годом Маурицио, «Наполи» в полтора раза прибавил в остроте ударов (2,52 xG против 1,83) и в два раза круче сдерживает соперника (0,44 xG против 0,71 xG). По последнему показателю команда Сарри – вообще лучшая в пятерке топовых чемпионатов.

Сезон xG for xG against 2015/16 1,83 0,71 2016/17 2,07 0,86 2017/18 2,52 0,44

xG for – острота ударов «Наполи», xG against – острота ударов соперников

В рамках Серии А контраст между «Наполи» и конкурентами ощущается еще сильнее. К выходным разница ожидаемых забитых и пропущенных голов у команды Сарри составляет +16,64. У «Интера» – ближайшего преследователя и соперника «Наполи» – показатель куда скромнее – всего +6,78. Несмотря на то, что клубы разделяют всего два очка (отчасти из-за убойной реализации «Интера»), «Неаполь» – с отрывом лучшая команда лиги по качеству футбола.

От улетной сыгранности «Наполи» забалдел даже Пеп Гвардиола. «С мячом они показывают просто фантастический футбол. В Италии, где всегда процветал культ игры в обороне, они располагаются на участке в 40 метров – так делал только Арриго Сакки. Думаю, сейчас «Наполи» входит в тройку лучших команд Европы по игре в футбол», – объяснил Пеп перед очным матчем.

Уникальность «Наполи» проявилась при подготовке Гвардиолы к игре. В прошлом сезоне британские репортеры не раз спрашивали у Пепа, поменяет ли он стиль. Его ответ был чуть высокомерным: «Простите, но с этим стилем я выиграл все в «Барселоне». Перед «Наполи» Гвардиола резко смягчил позицию: «Мы должны адаптироваться к их футболу – в АПЛ так не играет никто».

Меткие изменения Пепа позволили «Сити» выдать шикарный отрезок в первые 25 минут (соотношение ударов – 10:0), но в оставшееся время «Наполи» лишь подтвердил опасения Пепа. Команда Сарри совершила в шесть раз больше разрезающих передач, чем обычный соперник Гвардиолы в АПЛ (6 против 1), и в два раза больше коротких – 530 против 242. Если внутри страны «Сити» проводит 35% времени на трети поля соперника, то против «Наполи» тусовался там всего 25%.

Такие цифры – залог компактности, которую «Наполи» держит в атаке. Игроки Сарри пасуются лишь в нескольких метрах друг от друга. Это позволяет команде не только провоцировать соперника на прессинг и раскрывать зоны, но и легко отнимать мяч сразу после потери – чем ближе игроки друг к другу, тем меньше зон им покрывать при давлении.

Со скидкой на уровень соперников в Серии А «Наполи» прессингует лучше всех в Европе. На своей трети поля парни Сарри проводят ничтожно мало времени – всего 16%. У остальных грандов (включая «ПСЖ» в Лиге 1 и «Баварию» в Бундеслиге) показатель варьируется от 20% до 23%.

Действия на своей трети «Наполи» 16% «Манчестер Сити» 20% «Реал» 21% «Барселона» 22% «ПСЖ» 22% «Бавария» 22%

Слаженность «Наполи» любопытна еще по одной причине: команда использует только один фланг. Если слева «Неаполь» проводит 49% атак, то справа – всего 24%. То, что соперники не могут приспособиться к предсказуемому направлению, лишь подчеркивает крутость Сарри и его тренировок. Треугольники между Инсинье, Гамшиком и Гулямом прокачиваются именно на базе.

Там же «Наполи» совершенствует самый разящий трюк – после долгих перепасовок слева следует неожиданная диагональ на Кальехона. Испанец довел до идеала подключения на ближнюю штангу: на реддите даже собрали подборку голов, когда Хосе замыкал перевод от партнеров. Таких мячей к старту сезона оказалось уже 22.

Вера в принципы и максимальная стрессоустойчивость Сарри замыкают топ причин, почему «Наполи» выиграет титул. Президент Аурелио де Лаурентис позволяет нравоучения через прессу и резонирует даже от редких поражений – например, против «Реала» прошлой весной. Богоподобный Диего Марадона вообще сказал, что Маурисио недостоин работы с «Наполи». Спустя несколько месяцев аргентинец извинялся.

История с Дрисом Мертенсом доказывает: даже в непростых условиях Сарри выдает гениальные идеи. Оставшись без нападающего после травмы Аркадиуша Милика, тренер перевел бельгийца в атаку. Ход сработал настолько здорово, что Дрис уступил в бомбардирской гонке только Игуаину, а Сарри даже пожалел, что об этом никто не додумался раньше (Дрису уже 30).

Ротация на матчи с «Шахтером» и «Сити» подсказала: Сарри готов сделать ставку на Серию А и, наконец, прикончить монополию «Ювентуса». На этом пути Маурицио уже получил кучу союзников, в том числе Фабио Капелло: тренер верит, что Сарри станет новым революционером в футболе. Игнорировать этот процесс – явное преступление.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Дисс Конте. Из-за чего у «Челси» все так плохо

«Он может попасть даже в лежащую монету». Почему Де Брёйне не выиграет «Золотой мяч», но это круто