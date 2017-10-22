Getty Images

Маурицио Сарри: «Судя по матчу «Наполи» – «Интер», Лучано Спаллетти стал бы министром обороны»

Сарри: «Судя по матчу «Наполи» – «Интер», Спаллетти стал бы министром обороны»
Eurosport

27 мин. назадИзменено 13 мин. назад

Ответный реверанс от потенциального министра финансов из Неаполя.

Главный тренер «Наполи» подвел итоги ничейной встречи с «Интером» (0:0).

«С учетом хода матча, ударов в створ ворот и территориального преимущества мы рассматриваем результат как потерю двух очков. Но если мы продолжим в том же духе, то немногие смогут отнять у нас баллы.

Ханданович – экстраординарный вратарь, один из лучших в Европе. Поэтому нет ничего удивительного, что он выдал экстраординарную игру».

Следом Сарри ответил на слова Лучано Спаллетти о том, что если бы тренер «Наполи» продолжил работу в банке, то дослужился бы до министра экономики.

«Судя по тому, что я увидел этим вечером, Спаллетти стал бы министром обороны», – цитирует Сарри Football Italia.

  • «Наполи» лидирует с 25 очками, «Интер» идет вторым с 23 баллами.
  • Партенопеи не забили в матче Серии А впервые с 25 февраля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ронни добил Макгилла серией в 133 очка и вышел в финал

02:59
Популярные видео
Будущие игроки сборной Англии продолжают рвать всех в 2017-м. Американцы вытащили 4 бомбы
2 815 просмотров14 ч
Лайне играет как звезда, будто его зовут Патрик. «Виннипег» красиво вырвал победу у «Миннесоты»
 298 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться