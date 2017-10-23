Массимилиано Аллегри: «Спасибо Манджукичу за удаление – мы вернулись на победный путь»

Манджукич получил красную карточку в матче девятого тура Серии А. На 25-й минуте судья посчитал, что Марио симулировал в эпизоде в штрафной, а затем арбитр достал красную карточку для хорвата за разговоры.

«Хочу поблагодарить Манджукича, потому что мы смогли вернуться на победный путь в страданиях.

В последних двух матчах у нас была хорошая игра, но команде нужно было что-то вроде этого эпизода. В меньшинстве мы были гораздо более сосредоточенными», – цитирует Манджукича Football Italia.

К моменту удаления Манджукича счет был 2:1 в пользу «Юве». В итоге туринцы выиграли – 6:2.

«Ювентус» делит с «Лацио» третье место в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на 3 очка.

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