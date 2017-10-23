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Капитану «Милана» Леонардо Бонуччи грозят двухматчевая дисквалификация и пропуск игры с «Ювентусом»

Бонуччи грозят двухматчевая дисквалификация и пропуск игры с «Ювентусом»
Eurosport

1 час назад

Неспроста 30-летний защитник локти распускал.

Капитан подвел команду в матче девятого тура Серии А против «Дженоа». Уже на 25-й минуте защитник врезал локтем по лицу Алехандро Росси и получил прямую красную карточку.

Теперь Бонуччи не сыграет в 10-м туре с «Кьево» (25 октября), но этим санкции для него не ограничатся. Ожидается, что Леонардо будет дисквалифицирован на две игры, что исключает его участие в матче против бывшей команды – «Ювентуса» – 28 октября.

  • В последних четырех турах «россонери» потерпели три поражения при одной ничьей.
  • «Милан» опустился на 11-е место.

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