Getty Images

Сами Хедира увез с собой мяч, которым сделал хет-трик, и пристегнул его ремнем безопасности

Хедира увез с собой мяч, которым сделал хет-трик, и пристегнул его ремнем безопасности
Eurosport

44 мин. назад

Очень ценный трофей.

Хедира, сделавший в воскресенье хет-трик в матче с «Удинезе», забрал с собой мяч и довез его до дома на авто.

Немец опубликовал в соцсетях снимок, на котором мяч находится на пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности.

  • Хедира впервые забил 3 мяча в одном матче за «Ювентус».
  • Туринцы одержали победу над «Удинезе» со счетом 6:2.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - О пользе видеоповторов: Демпси всадил сопернику с локтя и чуть было не избежал красной карточки

00:55
Популярные видео
132-очковый тотал клиренс Ронни в чемпионском фрейме English Open
3 651 просмотров9 ч
Этот Боно не играет на гитаре, но делает чудо-сэйвы на 86-й минуте
1 129 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться