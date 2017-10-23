Сами Хедира увез с собой мяч, которым сделал хет-трик, и пристегнул его ремнем безопасности

Хедира, сделавший в воскресенье хет-трик в матче с «Удинезе», забрал с собой мяч и довез его до дома на авто.

Немец опубликовал в соцсетях снимок, на котором мяч находится на пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности.

Хедира впервые забил 3 мяча в одном матче за «Ювентус».

Туринцы одержали победу над «Удинезе» со счетом 6:2.

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