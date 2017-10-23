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Босс «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем года по версии ФИФА
Без вариантов.
Буффон получил награду на церемонии ФИФА, которая проходит в Лондоне.
Капитан «Ювентуса» опередил в голосовании вратаря «Реала» Кейлора Наваса и кипера «Баварии» Мануэля Нойера. Последние четыре сезона приз доставался Нойеру.
- Приз лучшему тренеру года получил коуч «Реала» Зинедин Зидан.
- Болельщики шотландского «Селтика» стали лучшими по версии ФИФА в сезоне-2016/17.
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