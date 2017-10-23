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Босс «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем года по версии ФИФА

Буффон признан лучшим вратарем года по версии ФИФА
Eurosport

47 мин. назадИзменено 44 мин. назад

Без вариантов.

Буффон получил награду на церемонии ФИФА, которая проходит в Лондоне.

Капитан «Ювентуса» опередил в голосовании вратаря «Реала» Кейлора Наваса и кипера «Баварии» Мануэля Нойера. Последние четыре сезона приз доставался Нойеру.

  • Приз лучшему тренеру года получил коуч «Реала» Зинедин Зидан.
  • Болельщики шотландского «Селтика» стали лучшими по версии ФИФА в сезоне-2016/17.

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