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Пара фото радыющего Джиджи Буффона, после которых тоже можно всплакнуть

Пара фото радыющего Буффона, после которых тоже можно всплакнуть
Eurosport

17 мин. назад

Голкипер «Ювентуса» не сдержал слез на церемонии вручения наград ФИФА.

Кипер выступил с эмоциональной речью во время вручения ему приза лучшему вратарю года по версии ФИФА.

«Это большая честь для меня получить награду в таком возрасте. Хочу поблагодарить клуб, тренера и своих партнеров по команде, потому что это они сделали это возможным», – сказал 39-летний Буффон.

  • До Буффона 4 года подряд награду забирал Нойер.
  • Церемония вручения наград ФИФА прошла в понедельник в Лондоне.
  • Приз лучшему игроку года получил форвард «Реала» Криштиану Роналду.

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