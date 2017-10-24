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Пара фото радыющего Джиджи Буффона, после которых тоже можно всплакнуть
Голкипер «Ювентуса» не сдержал слез на церемонии вручения наград ФИФА.
Кипер выступил с эмоциональной речью во время вручения ему приза лучшему вратарю года по версии ФИФА.
«Это большая честь для меня получить награду в таком возрасте. Хочу поблагодарить клуб, тренера и своих партнеров по команде, потому что это они сделали это возможным», – сказал 39-летний Буффон.
- До Буффона 4 года подряд награду забирал Нойер.
- Церемония вручения наград ФИФА прошла в понедельник в Лондоне.
- Приз лучшему игроку года получил форвард «Реала» Криштиану Роналду.
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