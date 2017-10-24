Пара фото радыющего Джиджи Буффона, после которых тоже можно всплакнуть

Кипер выступил с эмоциональной речью во время вручения ему приза лучшему вратарю года по версии ФИФА.

«Это большая честь для меня получить награду в таком возрасте. Хочу поблагодарить клуб, тренера и своих партнеров по команде, потому что это они сделали это возможным», – сказал 39-летний Буффон.

До Буффона 4 года подряд награду забирал Нойер.

Церемония вручения наград ФИФА прошла в понедельник в Лондоне.

Приз лучшему игроку года получил форвард «Реала» Криштиану Роналду.

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