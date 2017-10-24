Getty Images

«Милан» расторг контракт с adidas

«Милан» расторг контракт с adidas
Eurosport

1 час назад

«Россонери» в поисках нового технического спонсора.

Соглашение между «Миланом» и adidas завершится в конце сезона-2017/18. Клуб и спонсор разорвут контракт по обоюдному согласию.

В ближайшие месяцы «Милан» объявит о соглашении с новым спонсором, которое начнет действие с 1 июля 2018 года.

  • «Милан» сотрудничал с adidas с сезона-1978/1979.
  • Действующее соглашение длилось с 1998 года.
  • «Милан» занимает 11-е место в Серии А, отставая от «Наполи» на 12 очков.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все самое интересное из матча «Лос-Анджелес» – «Торонто». Даже привоз Зайцева

02:56
Популярные видео
Лундквист сошел с ума, отравился или его подменили инопланетяне. В матче с «Шаркс» он был очень плох
1 934 просмотров7 ч
О пользе видеоповторов: Демпси всадил сопернику с локтя и чуть было не избежал красной карточки
6 978 просмотровВчера в 15:21
А еще вам может понравиться