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«Милан» расторг контракт с adidas
«Россонери» в поисках нового технического спонсора.
Соглашение между «Миланом» и adidas завершится в конце сезона-2017/18. Клуб и спонсор разорвут контракт по обоюдному согласию.
В ближайшие месяцы «Милан» объявит о соглашении с новым спонсором, которое начнет действие с 1 июля 2018 года.
- «Милан» сотрудничал с adidas с сезона-1978/1979.
- Действующее соглашение длилось с 1998 года.
- «Милан» занимает 11-е место в Серии А, отставая от «Наполи» на 12 очков.
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