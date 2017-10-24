«Милан» расторг контракт с adidas

Соглашение между «Миланом» и adidas завершится в конце сезона-2017/18. Клуб и спонсор разорвут контракт по обоюдному согласию.

В ближайшие месяцы «Милан» объявит о соглашении с новым спонсором, которое начнет действие с 1 июля 2018 года.

«Милан» сотрудничал с adidas с сезона-1978/1979.

Действующее соглашение длилось с 1998 года.

«Милан» занимает 11-е место в Серии А, отставая от «Наполи» на 12 очков.

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