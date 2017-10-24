«Лацио» заставит фанатов посетить Освенцим

Болельщики римской команды известны радикальными взглядами, из-за которых «Лацио» неоднократно подвергался штрафным санкциям. В начале октября «Лацио» из-за расистских выкриков болельщиков в матче чемпионата Италии против «Сассуоло» получил запрет на продажу билетов на домашнюю фанатскую трибуну на два матча (22 октября с «Кальяри» и 5 ноября с «Удинезе»).

Во время матча с «Кальяри» фанаты «Лацио» все-таки проникли на стадион, заняв места на незакрытой трибуне. После себя на трибуне они оставили множество стикеров с антисемитскими высказываниями в адрес еврейской девочки Анны Франк, которая на стикерах была одета в форму «Ромы».

По словам президента «Лацио» Клаудио Лотито, клуб, как и подавляющее количество болельщиков, придерживается инициативы по борьбе с антисемитизмом и ксенофобией, и в рамках этой программы направит в Освенцим около 200 болельщиков, чтобы они не забыли некоторые эпизоды истории. Планируется, что акция будет ежегодной.

Анна Франк, автор знаменитого Дневника, с семьей скрывалась в 1942 – 1944 годах от нацистов в убежище, устроенном в одном из домов Амстердама. После ареста гестапо 15-летняя Анна умерла в концлагере Берген-Бельзен. Дневник Анны был опубликован ее отцом в 1947 году.

По сообщению на сайте Федерации футбола Италии, все матчи ближайшего тура в сериях А, В и С начнутся с минуты молчания в рамках борьбы с антисемитизмом на трибунах болельщиков «Лацио». Кроме того, перед играми дикторы на стадионах зачитают отрывки из дневника Анны Франк.

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