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Все команды Серии А выйдут на матчи десятого тура с дневником Анны Франк
Итальянское руководство объявило войну ультрас.
Серия А организовала компанию по борьбе расизмом и антисемитизмом. На все матчи десятого тура судьи и капитаны команд выйдут с дневником Анны Франк и книгой Примо Леви «Человек ли это?», говорится в официальном заявлении Серии А.
Уже на поле экземпляры книг будут переданы детям, сопровождающим футболистов. Руководство чемпионата Италии такой акцией надеется повлиять на антисемитов среди итальянских ультрас.
- 22 октября фанаты «Лацио» проникли на матч с «Кальяри», несмотря на дисквалификацию, и оставили креслах материалы гомофобного и антисемитского характера.
- «Орлы» оставили фотографии еврейской девочки Анны Франк в форме «Ромы».
- Анна Франк с семьей скрывалась от нацистов в одном из домов Амстердама. В августе 1944 года она с сестрой была схвачена гестапо и отправлена в концлагель, где скончалась от тифа в 15 лет. Ее дневник был опубликован после окончания Второй мировой войны.
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