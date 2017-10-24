Все команды Серии А выйдут на матчи десятого тура с дневником Анны Франк

Серия А организовала компанию по борьбе расизмом и антисемитизмом. На все матчи десятого тура судьи и капитаны команд выйдут с дневником Анны Франк и книгой Примо Леви «Человек ли это?», говорится в официальном заявлении Серии А.

Уже на поле экземпляры книг будут переданы детям, сопровождающим футболистов. Руководство чемпионата Италии такой акцией надеется повлиять на антисемитов среди итальянских ультрас.

22 октября фанаты «Лацио» проникли на матч с «Кальяри», несмотря на дисквалификацию, и оставили креслах материалы гомофобного и антисемитского характера.

«Орлы» оставили фотографии еврейской девочки Анны Франк в форме «Ромы».

Анна Франк с семьей скрывалась от нацистов в одном из домов Амстердама. В августе 1944 года она с сестрой была схвачена гестапо и отправлена в концлагель, где скончалась от тифа в 15 лет. Ее дневник был опубликован после окончания Второй мировой войны.

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