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Стильный сэйв вратаря «Сампдории», который обязательно надо наложить на трек «Like a boss»

Стильный сэйв вратаря «Сампдории», который обязательно надо наложить на трек «Like a boss»
Eurosport

1 час назад

Кристиан Пуджони почему-то забыл, что мяч можно выбивать верхом.

«Сампдория» приехала в гости к «Интеру» на матч десятого тура Серии А , но вратарь команды начал помогать сопернику.

На 29-й минуте Кристиан Пуджони далеко вышел из ворот и прервал прострел на Мауро Икарди. Но вместо того, что выбить мяч подальше, вратарь «Сампдории» низом отправил его прямо к Ивану Перишичу.

Хорват пробил сходу по пустым воротам, но на помощь голкиперу пришла штанга.

В конце первого тайма та же штанга спасла Пуджони после выстрела Икарди головой, а в начале второй половины новый удар Перишича приняла перекладина.

  • К 54-й минуте Пуджони пропустил трижды.

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