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Глава «Лацио» угодил в скандал, назвав свой поход в синагогу и кампанию Серии А спектаклем

Глава «Лацио» угодил в скандал, назвав свой поход в синагогу и кампанию Серии А спектаклем
Eurosport

1 час назад

Римский клуб на грани катастрофы.

«Лацио» вновь угодил в скандал по поводу антисемитизма, но уже на более высоком уровне.

После скандального поведения фанатов президент и владелец «бьянкочелести» Клаудио Лотито посетил синагогу в Риме и возложил у ее стены цветы.

Но уже на следующий день Il Messaggero опубликовал аудиозапись разговора Лотито во время рейса из Милана в Рим, где он критически оценил свои действия и кампанию Серию А по борьбе с расизмом и антисемитизмом.

«Все это дерьма не стоит. Вы видите, с чем мы столкнулись. Давайте просто проведем этот спектакль. Вы поняли о чем я?».

Сам Лотито опроверг, что эти слова принадлежат ему. В то же время цветы, подаренные главой «Лацио» синагоге, были найдены днем на берегу реки Тибр.

  • 22 октября фанаты «Лацио» проникли на матч с «Кальяри», несмотря на дисквалификацию, и оставили креслах материалы гомофобного и антисемитского характера.
  • Серия А обязала судей и капитанов всех команд выходить на матчи десятого тура с дневником Анны Франк и книгой Примо Леви «Человек ли это?».

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