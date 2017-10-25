Бернардески шедевральным голом пробил СПАЛ, а Дибала красиво добил соперника со штрафного

«Ювентус» смел СПАЛ в стартовом отрезке матча десятого тура чемпионата Италии.

На 14-й минуте Федерико Бернардески получил пас от Дугласа Косты на линии штрафной, подбросил мяч и пробил с лета в дальний угол.

Через 8 минут Пауло Дибала эффектно положил мяч со штрафного под перекладину.

Под конец первого тайма СПАЛ ответил мячом Альберто Палоски.

Дибала забил 11 голов в 10 матчах Серии А-2017/18 – столько же, сколько за все предыдущий сезон.

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