Три убийственных гола, которыми Дрис Мертенс переломил хода матча «Дженоа» – «Наполи»

«Наполи» крайне неудачно начал выездную игру десятого тура Серии А против «Дженоа».

Уже на 4-й минуте оборона «адзурри» провалилась, и Хосе Рейне пришлось доставать мяч после удара Аделя Таарабта.

Команду Маурицио Сарри ждали бы адские неприятности, если бы в ее составе не было Дриса Мартенса. На 14-й минуте бельгиец вызвался исполнять штрафной с 25 метров и неотразимо пробил в притирку со штангой.

Еще 16 минут спустя Дрис откликнулся на заброс Амаду Диавара и с близкого состояния мощнейшим ударом послал мяч под перекладину.

В середине второго тайма Мертенс добил «Дженоа» выстрелом с острого угла.

Мертенс оформил второй хет-трик в сезоне-2017/18 и пятый – за два года.

На счету бельгийца стало 10 голов.

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