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Три убийственных гола, которыми Дрис Мертенс переломил хода матча «Дженоа» – «Наполи»
Бельгийский артиллерист чистил пушку две игры, а теперь снова вышел на тропу войны.
«Наполи» крайне неудачно начал выездную игру десятого тура Серии А против «Дженоа».
Уже на 4-й минуте оборона «адзурри» провалилась, и Хосе Рейне пришлось доставать мяч после удара Аделя Таарабта.
Команду Маурицио Сарри ждали бы адские неприятности, если бы в ее составе не было Дриса Мартенса. На 14-й минуте бельгиец вызвался исполнять штрафной с 25 метров и неотразимо пробил в притирку со штангой.
Еще 16 минут спустя Дрис откликнулся на заброс Амаду Диавара и с близкого состояния мощнейшим ударом послал мяч под перекладину.
В середине второго тайма Мертенс добил «Дженоа» выстрелом с острого угла.
- Мертенс оформил второй хет-трик в сезоне-2017/18 и пятый – за два года.
- На счету бельгийца стало 10 голов.
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