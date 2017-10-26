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Сильвио Берлускони: «Возможно, снова куплю «Милан»

Берлускони: «Возможно, снова куплю «Милан»
Eurosport

11 мин. назад

Шокирующая новость для фанатов «россонери».

Экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони пошутил на тему возможной покупки клуба. Компания бывшего премьер-министра Италии Fininvest ведет переговоры с фирмой Vivendi о покупке Mediaset Premium: в случае отказа, Берлускони потребует компенсацию в 500 млн евро.

«Даже с такими деньгами я, возможно, снова куплю «Милан», – пошутил Сильвио.

  • Сильвио Берлускони владел «Миланом» с 1986 года, но в 2017-м продал его китайскому консорциуму.
  • За время его правления «россонери» завоевали 8 скудетто и 5 раз одержали победу в Кубке/Лиге чемпионов.

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