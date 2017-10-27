Президент клуба четвертого итальянского дивизиона уволил главного тренера и нанял вместо него себя

Команда Серии D «Фульгор Мольфетта» не так давно осталась без тренера: президент клуба уволил его, но не стал искать замену.

По информации Football Italia, президент клуба Мауро Ланца назначил главным тренером скромного клуба самого себя. Он принимает участие в тренировочном процессе.

Ситуация после смены главного тренера радикально изменилась: «Фульгор Мольфетта» взяла одно очко в матче с «Пичерно».

Помимо работы президентом клуба и главным тренером, Мауро Ланца – владелец бензоколонки, что тоже приносит ему доход.

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