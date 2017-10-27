Гус ли? «Милану» нужно звать Гуса Хиддинка

«Я мотивирован, и у нас есть состав, чтобы расти. У «Милана» плохие результаты, но не вижу в Серии А много команд, играющих лучше нас», – Винченцо Монтелла объяснял, почему его не нужно увольнять, но сделал это после 0:0 с «Дженоа». Продвинутая статистика за него – в игре с Генуей «россонери» остались без Бонуччи на 25-й минуте, но все равно перебили соперника (7:1 по ударам в створ), переиграли его по xG (1,0 против 0,4) и остались с нулевой ничьей.

Винченцо – крепкий тренер, подбрасывающий аутсайдеров в середину, а середняков к состоянию предэлиты. Это доказано и в «Катании», где на его багаже добились клубного рекорда, и особенно во «Фиорентине», которая без Монтеллы не жгла в полуфинале еврокубков семь сезонов. Но ему самому не подпрыгнуть на уровень топ-клуба, тратящего за лето 248 миллионов евро.

Сейчас «Милан» – восьмой с отставанием от Лиги чемпионов в девять очков. У команды проблемы с игрой, четыре поражения от прямых конкурентов, которые выше в таблице, и заявленная задача камбэка в ЛЧ. Во всем ли виноват тренер? Нет, не во всем. Станет ли Монтелла лучше? Сделает ли свежий алленаторе этих футболистов отстойнее? Точно нет.

Руководство миланцев на словах поддерживает Винченцо, но инсайды о его замене и переговорах с Петковичем, Соузой и Мадзарри появляются слишком часто. Самым правдивым слухом пульсирует La Gazzetta dello Sport: Гус Хиддинк до конца сезона погреет место на базе Миланелло, пока боссы беседуют с более актуальными тренерами.

Голландский дедушка постоянно тусит в Лондоне, иногда обедает с Антонио Конте и другими мужчинами из «Челси» и сбрасывает звонки скучных менеджеров с неинтересными предложениями. В ноябре Гусу стукнет 71, и в таком возрасте нужно либо беречь репутацию, либо нагло зашибать бабло. Хиддинк сам признался, что отклонял все китайские контракты в момент азиатского безумия, поэтому ясно, что коуч ищет хороший вызов. За 30 лет тренерства голландец ни разу не заезжал в Италию, хотя не отказывался даже от Махачкалы. На старости лет работа в «Милане» превратится для него в отличное место для применения талантов.

На «Сан-Сиро» есть все, с чем сталкивался Хиддинк в «Челси» – куча толковых парней, конфликт в раздевалке и пробуксовка на старте. Но главное – никакого давления: если справится, то будет королем и продлит карьеру, нет – всегда можно спихнуть на отсутствие предсезонки и подходящих схеме игроков. В «Милане» сейчас нужно выстроить правильную систему – Монтелла попробовал в Серии А четыре расстановки и пока не сработала ни одна. Гус классно успокаивает футболистов и настраивает атаку – «Челси»-2015/16 без него забивал 0,88 мяча за игру, при нем уже 1,86.

В отличие от лондонцев, «россонери» не сыгранная команда, без правильной химии в раздевалке ее не построишь. При Хиддинке не будет конфликта, который нарывает в «Милане» уже месяц. После сентябрьской игры с «Сампдорией» (0:2) Бонуччи психанул и сказал Монтоливо в раздевалке: «Если проблема во мне, то забирай капитанскую повязку». И у Гуса в Лондоне ругались люди – Оскар с Диего Костой быковали на тренировках, но форвард конвертировал страсть в 20 мячей в дебютном сезоне АПЛ, и никто не вспоминал про микродраки.

Рупор «Челси» Джон Оби Микел уже через 11 дней после прихода голландца трубил, что у «синих» улучшилась атмосфера, а именно такая медицина лучше всего поможет «Милану». Гус при выборе состава не смотрит на то, за кого заплатили больше – при нем Лофтус-Чик, Кенеди и Бертран Траоре выходили на газон «Стэмфорд Бридж» чаще, чем при других коучах. Это сильно подстегнет парней вроде Кутроне, Локателли и других щеглов из примаверы – с доверием тренера они бы точно порвали АЕК и «Дженоа».

Скорее всего, следующим летом в «Милан» вернется Анчелотти. Сейчас это выглядит самым логичным решением – Папа Карло отдохнет сезон от немецких трелей и вернется в команду, из которой ушел при первых признаках токсичности. Но до его камбэка «россонери» нужно оставить на уровне прошлого сезона хотя бы по результатам (шестое место в Серии А). «Милан» очевидно не попадет в Лигу чемпионов: «Роме» и «Интеру» Монтелла уже проиграл, а «Наполи» и «Ювентус» точно будут выше красно-черных в таблице.

История с командой, которая выросла бы вместе с тренером, выглядит красиво, но слабость алленаторе видна и с фан-сектора «Сан-Сиро», и с VIP-лож. «Милан» помнит про пример «Интера» с Пиоли – средний тренер из местных не докатит состав на автопилоте. У китайских владельцев «россонери» есть деньги и связи, чтобы позвать большого мастера без претензий на громкие победы – даже эти полумеры помогут лучше, чем вера в Монтеллу.

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