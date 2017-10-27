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Гус ли? «Милану» нужно звать Гуса Хиддинка

Гус ли? «Милану» нужно звать Хиддинка
Данил Тармасинов

47 мин. назадИзменено 46 мин. назад

Идеальный кандидат перед возвращением Карло.

«Я мотивирован, и у нас есть состав, чтобы расти. У «Милана» плохие результаты, но не вижу в Серии А много команд, играющих лучше нас», – Винченцо Монтелла объяснял, почему его не нужно увольнять, но сделал это после 0:0 с «Дженоа». Продвинутая статистика за него – в игре с Генуей «россонери» остались без Бонуччи на 25-й минуте, но все равно перебили соперника (7:1 по ударам в створ), переиграли его по xG (1,0 против 0,4) и остались с нулевой ничьей.

Винченцо – крепкий тренер, подбрасывающий аутсайдеров в середину, а середняков к состоянию предэлиты. Это доказано и в «Катании», где на его багаже добились клубного рекорда, и особенно во «Фиорентине», которая без Монтеллы не жгла в полуфинале еврокубков семь сезонов. Но ему самому не подпрыгнуть на уровень топ-клуба, тратящего за лето 248 миллионов евро.

Сейчас «Милан» – восьмой с отставанием от Лиги чемпионов в девять очков. У команды проблемы с игрой, четыре поражения от прямых конкурентов, которые выше в таблице, и заявленная задача камбэка в ЛЧ. Во всем ли виноват тренер? Нет, не во всем. Станет ли Монтелла лучше? Сделает ли свежий алленаторе этих футболистов отстойнее? Точно нет.

Винченцо Монтелла («Милан»)

Руководство миланцев на словах поддерживает Винченцо, но инсайды о его замене и переговорах с Петковичем, Соузой и Мадзарри появляются слишком часто. Самым правдивым слухом пульсирует La Gazzetta dello Sport: Гус Хиддинк до конца сезона погреет место на базе Миланелло, пока боссы беседуют с более актуальными тренерами.

Голландский дедушка постоянно тусит в Лондоне, иногда обедает с Антонио Конте и другими мужчинами из «Челси» и сбрасывает звонки скучных менеджеров с неинтересными предложениями. В ноябре Гусу стукнет 71, и в таком возрасте нужно либо беречь репутацию, либо нагло зашибать бабло. Хиддинк сам признался, что отклонял все китайские контракты в момент азиатского безумия, поэтому ясно, что коуч ищет хороший вызов. За 30 лет тренерства голландец ни разу не заезжал в Италию, хотя не отказывался даже от Махачкалы. На старости лет работа в «Милане» превратится для него в отличное место для применения талантов.

На «Сан-Сиро» есть все, с чем сталкивался Хиддинк в «Челси» – куча толковых парней, конфликт в раздевалке и пробуксовка на старте. Но главное – никакого давления: если справится, то будет королем и продлит карьеру, нет – всегда можно спихнуть на отсутствие предсезонки и подходящих схеме игроков. В «Милане» сейчас нужно выстроить правильную систему – Монтелла попробовал в Серии А четыре расстановки и пока не сработала ни одна. Гус классно успокаивает футболистов и настраивает атаку – «Челси»-2015/16 без него забивал 0,88 мяча за игру, при нем уже 1,86.

В отличие от лондонцев, «россонери» не сыгранная команда, без правильной химии в раздевалке ее не построишь. При Хиддинке не будет конфликта, который нарывает в «Милане» уже месяц. После сентябрьской игры с «Сампдорией» (0:2) Бонуччи психанул и сказал Монтоливо в раздевалке: «Если проблема во мне, то забирай капитанскую повязку». И у Гуса в Лондоне ругались люди – Оскар с Диего Костой быковали на тренировках, но форвард конвертировал страсть в 20 мячей в дебютном сезоне АПЛ, и никто не вспоминал про микродраки.

Рупор «Челси» Джон Оби Микел уже через 11 дней после прихода голландца трубил, что у «синих» улучшилась атмосфера, а именно такая медицина лучше всего поможет «Милану». Гус при выборе состава не смотрит на то, за кого заплатили больше – при нем Лофтус-Чик, Кенеди и Бертран Траоре выходили на газон «Стэмфорд Бридж» чаще, чем при других коучах. Это сильно подстегнет парней вроде Кутроне, Локателли и других щеглов из примаверы – с доверием тренера они бы точно порвали АЕК и «Дженоа».

Скорее всего, следующим летом в «Милан» вернется Анчелотти. Сейчас это выглядит самым логичным решением – Папа Карло отдохнет сезон от немецких трелей и вернется в команду, из которой ушел при первых признаках токсичности. Но до его камбэка «россонери» нужно оставить на уровне прошлого сезона хотя бы по результатам (шестое место в Серии А). «Милан» очевидно не попадет в Лигу чемпионов: «Роме» и «Интеру» Монтелла уже проиграл, а «Наполи» и «Ювентус» точно будут выше красно-черных в таблице.

Винченцо Монтелла, Карло Анчелотти

История с командой, которая выросла бы вместе с тренером, выглядит красиво, но слабость алленаторе видна и с фан-сектора «Сан-Сиро», и с VIP-лож. «Милан» помнит про пример «Интера» с Пиоли – средний тренер из местных не докатит состав на автопилоте. У китайских владельцев «россонери» есть деньги и связи, чтобы позвать большого мастера без претензий на громкие победы – даже эти полумеры помогут лучше, чем вера в Монтеллу.

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