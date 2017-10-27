«Это судьба». Почему Леонардо Бонуччи так ужасен в «Милане»

В начале лета на «Олд Траффорд» организовали игру в честь Майкла Кэррика. Матч был товарищеским, но в нем участвовали почти все суперзвезды – от Скоулза и Руни до Гиггза и Невилла. Установку давал сэр Алекс Фергюсон, а Рио Фердинанд записал тренерский спич на камеру.

Когда Ферги дошел до самого Рио, наступило время троллинга:

– Мой последний матч в карьере. Ведем у «Вест Бромвича» 5:2. Я думал, мы выиграем в 10 мячей. И тут выходит Фердинанд, а Лукаку оформляет из-под него хет-трик. Скажи, Рио, кто-нибудь еще забивал три, играя против тебя?

Оператор только открыл рот, но говорить не пришлось – все сделал Гари Невилл. Самый выдающийся тренер в истории «Валенсии» уточнил:

– Разве вы не видели Фердинанда в «КПР»?

Все расхохотались.

На самом деле, шутка Гари довольно черная. Рио правда провалил последний сезон в жизни, но важно помнить, что в то время его мысли занимал совсем не футбол. Жена Фердинанда Ребекка стремительно сгорала от рака и скончалась в мае 2015 года.

После этого Рио остался один с детьми – естественно, он тут же завязал со спортом. Этап в «Куинз Парк Рейнджерс» лучше вообще исключить из биографии легендарного защитника «МЮ»: помимо семейной трагедии, Фердинанд безуспешно сражался с травмами и тупостью напарников по обороне – в тот сезон «обручи» пропустили больше всех в лиге.

Сценарий Рио довольно типичен. Коротко он выглядит так: латераль или центрбек становится иконой топ-клуба, но потом меняет обстановку и превращается в мишень для хейтеров. Например, такая участь ждала напарника Фердинанда Неманью Видича: серб ушел в «Интер», чтобы сделать его снова великим, но привозил пенальти, упускал позицию и мучился со спиной. Итог – тихое расставание с футболом.

Еще один кейс подготовил Бранислав Иванович: потеряв место в основе «Челси», он переехал в Петербург, забрал самый жирный контракт (4,1 млн евро в год), но потратил на адаптацию почти полгода. Во многом из-за ошибок неразмятого Бано «Зенит» настолько рано вылетел из Лиги Европы.

Сейчас роль главного защитника-антигероя забронировал Лео Бонуччи. В середине прошлого сезона он поругался с Максом Аллегри, затем помирился, а после этого устроил дебош в перерыве финала Лиги чемпионов. Было ясно, что из «Ювентуса» придется свалить, и у Лео нарисовались два варианта: «Сити» (личный инвайт Пепа) и «Милан» (новый мегапроект).

Любой человек без справки о психических отклонениях улетел бы в Манчестер первым же рейсом, но у сына Бонуччи слабое здоровье, поэтому жена заблокировала отъезд из Италии. Тогда Леонардо поставил подпись в контракте с «Миланом», трогательно попрощался с адекватными фанами «Юве» и получил капитанскую повязку «россонери».

Еще до начала сезона он говорил, что после масштабного обновления (13 новых игроков) нереально выиграть Серию А, но в эти слова никто не вслушивался: «Милан» вновь называли одним из главных фаворитов сезона. Как выяснилось, напрасно: красно-черные очень быстро забуксовали, а Бонуччи молниеносно превратился в шута, которому экстра-часто напоминают, сколько он поднимает на «Сан-Сиро».

Статистика Лео действительно кошмарна. Ради капитана Винченцо Монтелло перешел на схему с тремя защитниками, но в среднем за матч Бонуччи не дотягивается даже до одного отбора – фаталити для игрока за 40 млн евро. При этом центрбек уже получил красную карточку и заработал дисквалификацию, из-за которой пропустит матч с «Юве». «Это судьба», – бросил Леонардо, как будто не мечтал отомстить «синьоре» за изгнание.

Итальянские медиа еженедельно называют Бонуччи медленным и неуклюжим, но это несправедливо.

Он не мог разучиться играть за полгода. Скорее всего, дело в психологии. Во-первых, Лео отхватил космическое повышение зарплаты – с 3,5 до 7,5 млн евро в год. Это безумные деньги, которые в любом возрасте влияют на мотивацию. Контракт уже подписан, банкноты никуда не уплывут, а про характер Бонуччи все давно известно: его психолог рассказывал, как выбивал из клиента мягкость и податливость. Сейчас Лео не работает с тем специалистом, поэтому запросто мог поплыть и расслабиться, наблюдая за стабильным денежным потоком.

Вторая причина спада Бонуччи – расстройство от сорванного перехода в «Ман Сити». Итальянец называл Пепа лучшим в мире и открыто говорил, что хочет играть у него, но обстоятельства не позволили реализовать мечту. На «Этихаде» Лео выступал бы в команде совсем другого порядка и зарабатывал сопоставимые деньги – прожорливую мысль о несбывшихся надеждах не так просто вытрясти из черепной коробки. Бонуччи уже 30 – он понимает, что, судя по всему, так и не попадет в группировку к Гвардиоле.

Третья проблема – завышенные ожидания фанатов. Когда человек рубит кэш на уровне Гонсало Игуаина, от него ждут, что он будет в одиночку вычищать все атаки соперников, а заодно исполнять фирменные парашюты в каждом матче.

С одной стороны, запросы адекватны, с другой – нереалистичны: Бонуччи попал в совершенно новую команду, поэтому его промахи заметны, а микроподвиги – нет. Допустим, никого не волнует, что Монтелла похвалил капитана после встречи с «Удинезе» – считается, что Лео обязан рвать андеров по умолчанию.

Отбывая дисквалификацию, Бонуччи должен сесть и плотно подумать над тем, какие внутренние демоны мешают ему демонстрировать скиллы чаще, чем раз в месяц в матче с бедняками.

Ему пора успокоиться, подсобраться и понять: таких денег, как «Милан», не даст уже никто, значит, надо либо вкалывать, как в «Юве» при Конте, либо активировать благородство и поскорее отказываться от неадекватного пятилетнего контракта – рыцарская репутация важнее, чем незаслуженно полученные деньги.

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