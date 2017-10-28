Getty Images

Corriere dello sport: 12 фанатов «Лацио» отстранены на 5 лет за нацистский скандал

Corriere dello sport: 12 фанатов «Лацио» отстранены на 5 лет за нацистский скандал
Eurosport

11 мин. назад

Еще одному совсем не повезло.

Полиция Рима идентифицировала 20 болельщиков «Лацио», виновных в расклеивании стикеров антисемитского содержания на матче против «Кальяри».

12 фанатам уже предъявлено обвинение и запрещено в течение 5 лет посещать спортивные мероприятия на территории Италии. Еще один 46-летний болельщик отстранен на 8 лет в связи с рецидивом нарушения, передает Corriere dello sport.

  • 22 октября фанаты «Лацио» проникли на игру с «Кальяри» (3:0), несмотря на дисквалификацию, и оставили на креслах материалы гомофобного и антисемитского характера.
  • На матчи десятого тура судьи и капитаны всех 20 команд вышли с книгой Примо Леви «Человек ли это?» и дневником Анны Франк.
  • «Лацио» с 25 очками занимает четвертое место в Серии А.

Больше видео о футболе на нашем канале на YouTube

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Битвы роботов. Чем закончится рубка «МЮ» и «Тоттенхэма»

02:06
Популярные видео
Бучневич забросил от штанги, потом казнил вратаря «Аризоны» за ошибку, и «Рейнджерс» победили
2 851 просмотровВчера в 11:45
«Кингс» расщепили «Монреаль»: Копитар прошил девятину с кистей, а Куик отстоял шатаут в драке
 555 просмотровВчера в 11:31
А еще вам может понравиться