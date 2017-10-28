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Corriere dello sport: 12 фанатов «Лацио» отстранены на 5 лет за нацистский скандал
Еще одному совсем не повезло.
Полиция Рима идентифицировала 20 болельщиков «Лацио», виновных в расклеивании стикеров антисемитского содержания на матче против «Кальяри».
12 фанатам уже предъявлено обвинение и запрещено в течение 5 лет посещать спортивные мероприятия на территории Италии. Еще один 46-летний болельщик отстранен на 8 лет в связи с рецидивом нарушения, передает Corriere dello sport.
- 22 октября фанаты «Лацио» проникли на игру с «Кальяри» (3:0), несмотря на дисквалификацию, и оставили на креслах материалы гомофобного и антисемитского характера.
- На матчи десятого тура судьи и капитаны всех 20 команд вышли с книгой Примо Леви «Человек ли это?» и дневником Анны Франк.
- «Лацио» с 25 очками занимает четвертое место в Серии А.
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