Corriere dello sport: 12 фанатов «Лацио» отстранены на 5 лет за нацистский скандал

Полиция Рима идентифицировала 20 болельщиков «Лацио», виновных в расклеивании стикеров антисемитского содержания на матче против «Кальяри».

12 фанатам уже предъявлено обвинение и запрещено в течение 5 лет посещать спортивные мероприятия на территории Италии. Еще один 46-летний болельщик отстранен на 8 лет в связи с рецидивом нарушения, передает Corriere dello sport.

22 октября фанаты «Лацио» проникли на игру с «Кальяри» (3:0), несмотря на дисквалификацию, и оставили на креслах материалы гомофобного и антисемитского характера.

На матчи десятого тура судьи и капитаны всех 20 команд вышли с книгой Примо Леви «Человек ли это?» и дневником Анны Франк.

«Лацио» с 25 очками занимает четвертое место в Серии А.

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