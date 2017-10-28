В интернет слили форму, в которой «Ювентус» отпразднует 120-летие

1 ноября 2017 года чемпион Италии «Ювентус» отпразднует 120-летний юбилей. В честь этого туринцы проведут матч 12-го тура Серии А против «Беневенто» (5 ноября) в специальных юбилейных майках.

За неделю до матча в сеть утек вероятный вариант формы, выполненной в ретро-стиле. Фотографии футболки появились на сайте Footy Headlines.

28 октября «Ювентус» сыграет на выезде с «Миланом». Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию матча.

Перед 11-м туром «старая синьора» с 25 очками занимает третье место вслед за «Наполи» (28) и «Интером» (26).

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