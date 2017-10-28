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Стефан Эль-Шаарави отправил «Болонью» в нокдаун царским голом одной левой

Эль-Шаарави отправил «Болонью» в нокдаун царским голом одной левой
Eurosport

53 мин. назадИзменено 46 мин. назад

Полузащитник «Ромы» напомнил о себе в матче 11-го тура Серии А.

Эль-Шаарави открыл счет в матче с «Болоньей» на 33-й минуте.

Полузащитник откликнулся на навес с уголового и одним касанием без обработки отправил мяч в девятку.

  • «Рома» перед 11-м туром занимала пятую строчку в таблице Серии А с 21 очком.
  • Эль-Шаарави сыграл в семи играх чемпионата и забил три мяча.

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