Стефан Эль-Шаарави отправил «Болонью» в нокдаун царским голом одной левой

Эль-Шаарави открыл счет в матче с «Болоньей» на 33-й минуте.

Полузащитник откликнулся на навес с уголового и одним касанием без обработки отправил мяч в девятку.

«Рома» перед 11-м туром занимала пятую строчку в таблице Серии А с 21 очком.

Эль-Шаарави сыграл в семи играх чемпионата и забил три мяча.

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