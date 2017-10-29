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Sky Sport: «Милан» не уволит Винченцо Монтеллу, несмотря на 4 поражения в последних 6 турах

Sky Sport: «Милан» не уволит Монтеллу, несмотря на 4 поражения в последних 6 турах
Eurosport

19 мин. назад

Китайскому терпению позавидуешь.

После мощного начала сезона-2017/18 результаты «Милана» резко пошли на спад. В последних шести турах чемпионата Италии «россонери» одержали одну победу и проиграли четыре игры, включая принципиальные матчи против «Ромы» (0:2), «Интера» (2:3) и «Ювентуса» (0:2).

После игры со «старой синьорой» главный тренер «Милана» Винценцо Монтелла встретился с руководством. По информации Sky Sport и La Stampa, специалист получил новый кредит доверия.

«Россонери» уже сыграли в первом круге с большинством итальянских топ-клубов, и в ближайшие месяцы команду ждет сравнительно легкий календарь за вычетом поездки в Неаполь (19 ноября), поэтому руководство рассчитывает на улучшение результатов.

  • «Милан» занимает восьмое место в Серии А.

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