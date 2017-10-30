Кипер «Сассуоло» заколдовал штанги, которые приняли на себя смачный удар молодца из «Наполи»

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома надругался над «Сассуоло» – 3:1.

Счет был бы еще крупнее, если бы не везение голкипера гостей Андреа Консильи: на 85-й минуте после выстрела Петра Зелиньского мяч врезался в одну штангу, отскочил в другую, а от нее прилетел в руки вратаря.

«Наполи» выиграл 10 из 11 матчей в Серии А и опережает ближайшего преследователя «Ювентус» на 3 очка.

У «Сассуоло» 8 баллов и 17 место в таблице.

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