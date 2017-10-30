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Кипер «Сассуоло» заколдовал штанги, которые приняли на себя смачный удар молодца из «Наполи»

Кипер «Сассуоло» заколдовал штанги, которые приняли на себя смачный удар молодца из «Наполи»
Eurosport

56 мин. назадИзменено 29 мин. назад

Железки заслужили пару поцелуев от Андреа Консильи.

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома надругался над «Сассуоло» – 3:1.

Счет был бы еще крупнее, если бы не везение голкипера гостей Андреа Консильи: на 85-й минуте после выстрела Петра Зелиньского мяч врезался в одну штангу, отскочил в другую, а от нее прилетел в руки вратаря.

  • «Наполи» выиграл 10 из 11 матчей в Серии А и опережает ближайшего преследователя «Ювентус» на 3 очка.
  • У «Сассуоло» 8 баллов и 17 место в таблице.

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