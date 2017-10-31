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Что Лучано Спаллетти сделал с «Интером»? «Нерадзурри» выдали лучший старт в истории Серии А
Лысый тренер ставит рекорды с новым клубом.
В матче 11-го тура «Интер» в гостях переиграл «Верону» (2:1), набрал 29 очков и вернулся на вторую строчку в таблице Серии А.
«Нерадзурри» показывают лучший старт в национальном чемпионате в своей истории. До этого момента лучшим показателем клуба были 28 очков после 11 туров в сезоне-2009/10, по итогам которого клуб сделал требл.
- В те годы «Интер» возглавлял Жозе Моуринью.
- Чемпионство в сезоне-2009/10 стало последним для «Интера».
- В сезоне-2017/18 «нерадзурри» занимают второе место, уступая 2 очка «Наполи».
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