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Calcio News 24: «Ювентус» установит отступные за Пауло Дибалу в 230 миллионов евро
Через пару лет это уже будут не деньги.
«Ювентус» продлил контракт с Пауло Дибалой в апреле, но уже спустя полгода задумался о новом договоре. Руководство отблагодарит аргентинца за мощный старт сезона-2017/18 и повысит его зарплату с 7 до 11 млн евро в год.
Вдобавок «Ювентус» хочет установить отступные за Дибалу в размере 230 млн евро – на 8 млн евро больше рекордной суммы, заплаченной «ПСЖ» за Неймара, передает Calcio News 24.
- В 11 матчах Серии А-2017/18 Дибала забил 11 голов – столько же, сколько за весь предыдущий сезон.
- Летом «Ювентус» не продал 23-летнего форварда «Барселоне» за 160 млн евро.
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