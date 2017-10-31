Calcio News 24: «Ювентус» установит отступные за Пауло Дибалу в 230 миллионов евро

«Ювентус» продлил контракт с Пауло Дибалой в апреле, но уже спустя полгода задумался о новом договоре. Руководство отблагодарит аргентинца за мощный старт сезона-2017/18 и повысит его зарплату с 7 до 11 млн евро в год.

Вдобавок «Ювентус» хочет установить отступные за Дибалу в размере 230 млн евро – на 8 млн евро больше рекордной суммы, заплаченной «ПСЖ» за Неймара, передает Calcio News 24.

В 11 матчах Серии А-2017/18 Дибала забил 11 голов – столько же, сколько за весь предыдущий сезон.

Летом «Ювентус» не продал 23-летнего форварда «Барселоне» за 160 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме