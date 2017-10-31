Форвард «Наполи» Дрис Мертенс переоделся в Инсинье, а его девушка – в Гамшика

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс не заморачивался с костюмом для вечеринки Пепе Рейны по случаю Хэллоуина, а просто взял майку с другим номером, покрасил волосы и превратился в одноклубника Лоренцо Инсинье.

Возлюбленная бельгийца нарядилась капитаном «Наполи» Мареком Гамшиком. Получилась очень колоритная пара.

Мертенс забил 12 мячей в 16 официальных матчах сезона-2017/18.

1 ноября «Наполи» примет «Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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