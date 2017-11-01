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Винтажная форма «Ювентуса» к 120-летию, которая влюбляет в себя при первом взгляде
Дизайнеры произвели идеальный комплект.
1 ноября «Ювентус» празднует 120-й день рождения. В честь знаменательного события итальянский клуб изготовил лимитированную партию винтажных футболок: на джерси нет привычных логотипов спонсоров и эмблемы.
Весь день 1 ноября твиттер «бьянконери» выкладывает памятные фотографии и видео, отравляющие фанатов в различные клубные эпохи.
- «Ювентус» – 33-летний обладатель Скудетто.
- Клуб выигрывал чемпионат Италии последние 6 сезонов.
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