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Винтажная форма «Ювентуса» к 120-летию, которая влюбляет в себя при первом взгляде

Винтажная форма «Ювентуса» к 120-летию, которая влюбляет в себя при первом взгляде
Eurosport

38 мин. назад

Дизайнеры произвели идеальный комплект.

1 ноября «Ювентус» празднует 120-й день рождения. В честь знаменательного события итальянский клуб изготовил лимитированную партию винтажных футболок: на джерси нет привычных логотипов спонсоров и эмблемы.

Весь день 1 ноября твиттер «бьянконери» выкладывает памятные фотографии и видео, отравляющие фанатов в различные клубные эпохи.

  • «Ювентус» – 33-летний обладатель Скудетто.
  • Клуб выигрывал чемпионат Италии последние 6 сезонов.

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