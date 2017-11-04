La Gazzetta dello Sport: Дженнаро Гаттузо возглавит «Милан» в случае отставки Винченцо Монтеллы

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла по-прежнему находится под угрозой увольнения, а наиболее вероятным кандидатом в преемники значится коуч молодежной команды Дженнаро Гаттузо.

У руководства на примете не так много специалистов, доступных в разгар сезона, а Гаттузо уже связан с клубом контрактом. Вдобавок Дженнаро – один из символов «Милана» 2000-х, побеждавшего в Серии А и Лиге чемпионов.

В качестве альтернативы Гаттузо рассматриваются Паулу Соуза, Вальтер Мадзарри, Томас Тухель, Лоран Блан, Франческо Гвидолин и Массимо Оддо, передает La Gazzetta dello Sport.

После 11 туров «Милан» идет восьмым в Серии А с 16 очками. «Россонери» набрали на 6 баллов меньше, чем год назад.

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