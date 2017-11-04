Getty Images

La Gazzetta dello Sport: Дженнаро Гаттузо возглавит «Милан» в случае отставки Винченцо Монтеллы

La Gazzetta dello Sport: Гаттузо возглавит «Милан» в случае отставки Монтеллы
Eurosport

56 мин. назадИзменено 33 мин. назад

По стопам Филиппо Индзаги и Кларенса Зеедорфа.

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла по-прежнему находится под угрозой увольнения, а наиболее вероятным кандидатом в преемники значится коуч молодежной команды Дженнаро Гаттузо.

У руководства на примете не так много специалистов, доступных в разгар сезона, а Гаттузо уже связан с клубом контрактом. Вдобавок Дженнаро – один из символов «Милана» 2000-х, побеждавшего в Серии А и Лиге чемпионов.

В качестве альтернативы Гаттузо рассматриваются Паулу Соуза, Вальтер Мадзарри, Томас Тухель, Лоран Блан, Франческо Гвидолин и Массимо Оддо, передает La Gazzetta dello Sport.

  • После 11 туров «Милан» идет восьмым в Серии А с 16 очками. «Россонери» набрали на 6 баллов меньше, чем год назад.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Битвы роботов. Как именно «Ман Сити» обыграет «Арсенал»

01:47
Популярные видео
Оказывается, Василевский не может тащить вечно
1 388 просмотров23 ч
Команда с ордой глоров 4 раза выходила вперед. «Айлендерс» отыгрались лишь трижды
 475 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться