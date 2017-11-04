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Винченцо Монтелла – болельщику «Милана»: «Если наша игра – скучная, больше не приходи на матчи»
Можно еще Романа Широкова процитировать.
Раздражение главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы в связи с последними результатами растет. После нулевой ничьи с АЕК болельщик «россонери» подошел к коучу и пожаловался, что игра была скучной. Монтелла бросил в ответ:
«Если наша игра – скучная, больше не приходи на матчи «Милана», – цитирует ответ Монтеллы Calcio News 24.
В девяти последних официальных матчах «россонери» одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
- Команда Монтеллы занимает восьмое место в Серии А.
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