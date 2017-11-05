Звезда «Болоньи» – первый футболист за 13 лет, оформивший дубль со штрафных двумя разными ногами

Полузащитник «Болоньи» Симоне Верди оформил дубль ударами со штрафных разными ногами. Это случилось в матче против «Кротоне».

Несмотря на то, что звери из «Кротоне» победили (3:2), матч войдет в историю. На 38-й минуте матча Верди послал мяч в ворота левой ногой со стандарта, а спустя 7 минут повторил трюк правой ногой.

Дубль голами со штрафных разными ногами не оформлял никто в Серии А за последние 13 лет. В последний раз подобное случилось в сезоне-2004/05.

«Болонья» потерпела четвертое поражение подряд.

Она занимает 12-е место в таблице, «Кротоне» – 14-е.

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