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Звезда «Болоньи» – первый футболист за 13 лет, оформивший дубль со штрафных двумя разными ногами

Звезда «Болоньи» – первый футболист за 13 лет, оформивший дубль со штрафных двумя разными ногами
Eurosport

53 мин. назад

Что за гений?

Полузащитник «Болоньи» Симоне Верди оформил дубль ударами со штрафных разными ногами. Это случилось в матче против «Кротоне».

Несмотря на то, что звери из «Кротоне» победили (3:2), матч войдет в историю. На 38-й минуте матча Верди послал мяч в ворота левой ногой со стандарта, а спустя 7 минут повторил трюк правой ногой.

  • Дубль голами со штрафных разными ногами не оформлял никто в Серии А за последние 13 лет. В последний раз подобное случилось в сезоне-2004/05.
  • «Болонья» потерпела четвертое поражение подряд.
  • Она занимает 12-е место в таблице, «Кротоне» – 14-е.

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