La Gazzetta dello Sport: «Наполи» вслед за «Ювентусом» заподозрили в махинациях с билетами

Комиссия по борьбе с мафией открыла расследование в отношении «Наполи» по поводу махинаций с продажей билетов. Во вторник прокуратура допросит президента «адзурри» Аурелио де Лаурентиса.

Ранее схожее расследование было проведено против «Ювентуса», в результате чего президент «бьянконери» Андреа Аньелли был отстранен на год.

В отличие от «Ювентуса» в случае с «Наполи» под подозрение попали не только руководители, но и некоторые футболисты, передает La Gazzetta dello Sport.

«Наполи» лидирует в Серии А с 32 очками.

«Ювентус» идет следом с 31 баллом.

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