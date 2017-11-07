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La Gazzetta dello Sport: «Наполи» вслед за «Ювентусом» заподозрили в махинациях с билетами
Италия такая Италия.
Комиссия по борьбе с мафией открыла расследование в отношении «Наполи» по поводу махинаций с продажей билетов. Во вторник прокуратура допросит президента «адзурри» Аурелио де Лаурентиса.
Ранее схожее расследование было проведено против «Ювентуса», в результате чего президент «бьянконери» Андреа Аньелли был отстранен на год.
В отличие от «Ювентуса» в случае с «Наполи» под подозрение попали не только руководители, но и некоторые футболисты, передает La Gazzetta dello Sport.
- «Наполи» лидирует в Серии А с 32 очками.
- «Ювентус» идет следом с 31 баллом.
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