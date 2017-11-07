Итальянский клуб четвертый раз не явился на игру чемпионата и лишился профессионального статуса

«Модена» исключена из третьего дивизиона чемпионата Италии и лишена статуса профессионального футбольного клуба.

Причиной исключения команды из Серии С стала четвертая подряд неявка игроков на игру чемпионата, сообщает Football Italia. Футболисты «Модены» отказываются выходить на поле из-за задолженностей клуба перед ними. В воскресенье клуб был объявлен банкротом.

«Модена», которая была образована в 1912 году, провела в Серии А 13 сезонов.

Все результаты команды в сезоне-2017/18 будут аннулированы.

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