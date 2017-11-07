Getty Images

«Ювентус» предложил Андреа Пирло должность посла

«Ювентус» предложил Пирло должность посла
Eurosport

17 мин. назад

Маэстро планирует вернуться в Италию.

Ювентус» предложил Пирло должность посла клуба и возможность выступать за команду легенд «Ювентуса».

Также в услугах бывшего полузащитника заинтересованы в сборной Италии, сообщает La Repubblica. Пирло предложили сопровождать команду на ЧМ-2018, если Италия пройдет в стыковых матчах Швецию.

  • 38-летний полузащитник в понедельник официально объявил о завершении футбольной карьеры.
  • Итальянец выступал за «Ювентус» с 2011 по 2014 год.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Вегас» и «Торонто» сначала подрались, а потом все решили в буллитах

03:16
Популярные видео
«Бостон» и «Миннесота» закрутили порядочную интригу и накидали 8 шайб
 3 просмотров1 ч
«Портленд» и «Хьюстон» забили 3 мяча – все очень порядочные
2 195 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться