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«Ювентус» предложил Андреа Пирло должность посла
Маэстро планирует вернуться в Италию.
Ювентус» предложил Пирло должность посла клуба и возможность выступать за команду легенд «Ювентуса».
Также в услугах бывшего полузащитника заинтересованы в сборной Италии, сообщает La Repubblica. Пирло предложили сопровождать команду на ЧМ-2018, если Италия пройдет в стыковых матчах Швецию.
- 38-летний полузащитник в понедельник официально объявил о завершении футбольной карьеры.
- Итальянец выступал за «Ювентус» с 2011 по 2014 год.
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