«Ювентус» предложил Андреа Пирло должность посла

Ювентус» предложил Пирло должность посла клуба и возможность выступать за команду легенд «Ювентуса».

Также в услугах бывшего полузащитника заинтересованы в сборной Италии, сообщает La Repubblica. Пирло предложили сопровождать команду на ЧМ-2018, если Италия пройдет в стыковых матчах Швецию.

38-летний полузащитник в понедельник официально объявил о завершении футбольной карьеры.

Итальянец выступал за «Ювентус» с 2011 по 2014 год.

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