Дженнаро Гаттузо: «Я помог Андреа Пирло стать лучше? Не сравнивайте нутеллу с дерьмом»

Гаттузо резко отреагировал на вопрос журналиста о его влиянии на игру Андреа Пирло.

«Я помог Пирло стать лучше? Не сравнивайте нутеллу с дерьмом. Когда я видел игру Пирло, задавался вопросом о смене профессии.

Мы начали играть вместе в сборной Италии до 15 лет, и уже тогда он был очень силен. Он был просто животным, легко пробегавшим тысячу метров. У него отличная физическая форма, поэтому он играл до этого возраста. Пирло – отличный человек, и с ним было весело и вне поля», – цитирует Гаттузо Football Italia.

Гаттузо и Пирло вместе играли за «Милан» с 2001 по 2011 год.

На прошлой неделе 38-летний Пирло завершил футбольную карьеру.

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