«Милан»: «Спасибо твиттеру за то, что теперь можно уместить все наши трофеи в одном сообщении»

Пресс-служба «Милана» поблагодарила представителей твиттера за то, что они увеличили количество возможных знаков в одном сообщении.

«Наконец-то можно написать в одном твите все трофеи, которые мы выиграли:

7 Кубков чемпионов

5 Суперкубков Европы

2 Кубка оладателей Кубков

3 Межконтинентальных Кубка

1 клубный чемпионат мира

18 Скудетто

5 Кубков Италии

7 Суперкубков Италии», – говорится в сообщении «Милана».

Последний раз «россонери» становились чемпионами Италии в сезоне-2010/11.

В сезоне-2017/18 «Милан» идет на седьмом месте в таблице Серии А с 19 очками в 12 матчах.

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