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«Милан»: «Спасибо твиттеру за то, что теперь можно уместить все наши трофеи в одном сообщении»
«Россонери» долго ждали такой возможности.
Пресс-служба «Милана» поблагодарила представителей твиттера за то, что они увеличили количество возможных знаков в одном сообщении.
«Наконец-то можно написать в одном твите все трофеи, которые мы выиграли:
7 Кубков чемпионов
5 Суперкубков Европы
2 Кубка оладателей Кубков
3 Межконтинентальных Кубка
1 клубный чемпионат мира
18 Скудетто
5 Кубков Италии
7 Суперкубков Италии», – говорится в сообщении «Милана».
- Последний раз «россонери» становились чемпионами Италии в сезоне-2010/11.
- В сезоне-2017/18 «Милан» идет на седьмом месте в таблице Серии А с 19 очками в 12 матчах.
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