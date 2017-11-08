У Аллегри самый высокий процент побед с «Ювентусом». Выше, чем у Конте, намного выше, чем у Капелло

Процент побед Массимилиано Аллегри у руля «Ювентуса» запредельный. Он выиграл 128 из 183 матчей с «бьянконери», это 69,9% всех матчей.

По данным Calciomercato, этот процент выше, чем у многих других топ-тренеров у руля «Юве»: у Карло Каркано в середине 30-х процент побед был равен 68,9%. Антонио Конте одержал с «Ювентусом» победы лишь в 67,5% матчей, у Фабио Капелло процент равен 64,7%. Еще три топ-тренера не перемахнули отметку в 60%: у Карло Паролы (тренировал в 60-х и 70-х годах) лишь 58,2% побед, у Марчело Липпи – 56,1%, у Джованни Трапаттони – 53,5%.

«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии. Шутка. Не лидирует: на первом месте сейчас «Наполи» (32 очка).

У «Юве» на 1 балл меньше – 31.

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